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Видеообзор победы Бреза-Буше в масс-старте на чемпионате мира по биатлону

В Нове-Место (Чехия) состоялся женский масс-старт в рамках чемпионата мира – 2024 по биатлону. Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в этой дисциплине, двукратная чемпионка мира, француженка Жюстин Бреза-Буше.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победного для Жюстин Бреза-Буше масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место.

Биатлон. Чемпионат мира, Нове-Место. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 34.37,2 (0 промахов).

Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 31,2 секунды (0).

Лу Жанмонно (Франция) +56,7 (1).

Жулия Симон (Франция) +1.24,9 (3).

Ванесса Фойгт (Германия) +1.29,7 (0).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.