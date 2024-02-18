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Видеообзор победы Бреза-Буше в масс-старте на чемпионате мира по биатлону

Видеообзор победы Бреза-Буше в масс-старте на чемпионате мира по биатлону
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В Нове-Место (Чехия) состоялся женский масс-старт в рамках чемпионата мира – 2024 по биатлону. Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в этой дисциплине, двукратная чемпионка мира, француженка Жюстин Бреза-Буше.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победного для Жюстин Бреза-Буше масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место.

Биатлон. Чемпионат мира, Нове-Место. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 34.37,2 (0 промахов).
Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 31,2 секунды (0).
Лу Жанмонно (Франция) +56,7 (1).
Жулия Симон (Франция) +1.24,9 (3).
Ванесса Фойгт (Германия) +1.29,7 (0).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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