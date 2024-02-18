Самуэльссон: я достаточно хорош, чтобы выиграть личную медаль чемпионата мира

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион и призёр Олимпиады 2018 года, чемпион мира Себастиан Самуэльссон высказался о том, что на завершившемся в Нове-Место (Чехия) мировом первенстве ему не удалось завоевать ни одной личной медали. При этом спортсмен одержал на турнире одну победу, а также взял бронзу: он выиграл мужскую эстафету и стал третьим в смешанной эстафете в составе сборной Швеции.

«Моей целью было завоевать личную медаль, но мне это не удалось. Я немного разочарован этим. Понятно, что мы надеялись на большее. Сказать больше нечего. Думаю, я достаточно хорош, чтобы выиграть личную медаль. Я самокритичен в этом плане», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

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