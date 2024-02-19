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Жена Йоханнеса Бё рассказала, что кричит сын биатлониста, когда тот закрывает все мишени

Жена Йоханнеса Бё рассказала, что кричит сын биатлониста, когда тот закрывает все мишени
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Жена норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, пятикратного чемпиона Олимпийских игр и 20-кратного чемпиона мира, Хедда рассказала, что кричит четырёхлетний сын спортсмена Густав, когда тот закрывает все мишени на стрельбе, а также рассказала, как их ребёнок переносит разлуку с отцом.

«Когда пять попаданий, Густав кричит: «Fullt hus» («фулл-хаус», или «аншлаг» с норвежского — Прим. «Чемпионата»). Это очень здорово, потому что биатлон воспринимается как что-то позитивное. Когда интерес сына к спорту растёт, ему становится понятнее, почему Йоханнес некоторое время отсутствует.

Очень сложно, когда он уезжает. Всегда так. У нас четырёхлетний сын, который может сказать всё, что чувствует в этот момент. Вероятно, Йоханнесу даже немного сложнее, потому что он это слышит. Наверное, сыну противоречив слышать, что все очень ждут чемпионата мира и тепло о нём говорят, когда он больше всего думает о том, что папы нет рядом», — приводит слова Хедды Дели Бё TV2.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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