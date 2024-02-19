«Восьмое место не стоило бы того». Эндре Стрёмсхейм – об отъезде домой с ЧМ — 2024

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм прокомментировал свой отъезд домой перед финальным масс-стартом на чемпионате мира – 2024.

Вместо него в гонке принял участие австриец Симон Эдер, занявший по итогу 25 место.

«Со своей стороны, я принял правильный выбор, когда решил поехать домой. Я был не в форме, и вероятность того, что я буду в форме, была невелика. Я лучше сделаю все правильно, чтобы набрать форму к Коллену.

Одно дело — стартовать сегодня, я мог бы это сделать, но главное — это медали. Восьмое место не стоило бы того. Вероятность чего-то лучшего настолько минимальна, что я бы всё равно не поехал сегодня», — приводит слова Стрёмсхейма 2sport.

Масс-старт состоялся вчера, 18 февраля. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё с результатом 34:50.2. Второе место занял латвиец Андрей Расторгуев (+15.1), замкнул тройку представитель Франции Кентер Фийон Майе (+33.0).