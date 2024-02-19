«Вы должны были остановить его». Уле-Эйнар Бьорндален – об отъезде Стрёмсхейма

Восьмикратный Олимпийский чемпионом Уле-Эйнар Бьорндален высказался об отъезде домой норвежского биатлониста Эндре Стрёмсхейма перед финальным масс-стартом на чемпионате мира – 2024.

Ранее 26-летний спортсмен объяснил свой отъезд плохой физической формой. Вместо него в гонке принял участие австриец Симон Эдер, занявший по итогу 25 место.

«Для этого и существуют менеджеры. Очевидно, что они должны были остановить его, чтобы убедиться, что у них полноценная команда. Критика есть с обеих сторон. Если причиной поездки домой являются семейные дела или неспортивные вещи, я всё понимаю. Но со спортивной точки зрения решение не понятное, независимо от формы», — приводит слова Бьорндалена 2sport.

Масс-старт состоялся вчера, 18 февраля. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё с результатом 34:50.2. Второе место занял латвиец Андрей Расторгуев (+15.1), замкнул тройку представитель Франции Кентер Фийон Майе (+33.0).