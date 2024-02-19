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Тарьей Бё назвал лучшего из тройки Фуркад, Бьорндален, Йоханнес

Тарьей Бё назвал лучшего из тройки Фуркад, Бьорндален, Йоханнес
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Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё ответил на вопрос о сравнении Йоханнеса Бё, Мартена Фуркада и Уле-Эйнара Бьорндалена.

«У них разные сильные стороны. Уле-Эйнар пока что выиграл больше всего. Фуркад, пожалуй, тот, кто больше всего доминировал на Кубке мира. А Йоханнес – король коллекционирования медалей и величайший игрок высшего уровня, которого я когда-либо видел и чувствовал рядом с собой. Они все трое уникальны», — приводит слова Тарьей Бё VG.

Напомним, Мартен Фуркад и Уле-Эйнар Бьорндален завершили профессиональные карьеры.

Йоханнес Бё 18 февраля в масс-старте на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия) завоевал своё 20-е золото мировых первенств и сравнялся по количеству побед с легендарным соотечественником Бьорндаленом.

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