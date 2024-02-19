Тандревольд высказалась о победе сборной Швеции в эстафете на Чемпионате мира – 2024

Четырёхкратная золотая медалистка чемпионата мира Ингрид Ландмарк Тандревольд оценила выступление мужской шведской сборной в эстафете на ЧМ – 2024.
«Я просто должна сказать шведскому народу, что вчерашняя мужская эстафета — это самое безумное соревнование, которое я видела в своей жизни. Они чувствовали давление, что должны выступить и принести домой медали. И вы увидели это на эстафете.
Я была просто впечатлена стрельбой Себастьяна (шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон – прим. «Чемпионата»), который сумел показать результат, когда это было важнее всего. Это был биатлон в его лучшем проявлении», — приводит слова Тандревольд Expressen.
Мужская эстафета проходила 17 февраля. Победителями гонки стала сборная Швеции с результатом 1:16:22.6. В составе команды приняли участие Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самэльссон.
Второе место в эстафете заняла сборная Норвегии (+11.8). Замкнула тройку сборная Франции (+12.8).
- 19 февраля 2024
-
06:57
-
06:39
-
06:33
-
06:11
-
05:50
-
05:35
-
03:44
-
00:36
-
00:16
- 18 февраля 2024
-
23:53
-
23:36
-
23:33
-
23:14
-
22:58
-
22:42
-
22:30
-
21:47
-
21:33
-
21:18
-
20:49
-
20:28
-
20:09
-
19:53
-
19:39
-
19:28
-
19:07
-
18:57
-
18:32
-
17:59
-
17:49
-
17:29
-
17:20
-
17:03
-
16:55
-
16:51