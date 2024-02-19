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Тандревольд высказалась о победе сборной Швеции в эстафете на Чемпионате мира – 2024

Тандревольд высказалась о победе сборной Швеции в эстафете на Чемпионате мира – 2024
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Четырёхкратная золотая медалистка чемпионата мира Ингрид Ландмарк Тандревольд оценила выступление мужской шведской сборной в эстафете на ЧМ – 2024.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 февраля 2024, суббота. 18:30 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Франция

«Я просто должна сказать шведскому народу, что вчерашняя мужская эстафета — это самое безумное соревнование, которое я видела в своей жизни. Они чувствовали давление, что должны выступить и принести домой медали. И вы увидели это на эстафете.

Я была просто впечатлена стрельбой Себастьяна (шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон – прим. «Чемпионата»), который сумел показать результат, когда это было важнее всего. Это был биатлон в его лучшем проявлении», — приводит слова Тандревольд Expressen.

Мужская эстафета проходила 17 февраля. Победителями гонки стала сборная Швеции с результатом 1:16:22.6. В составе команды приняли участие Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самэльссон.

Второе место в эстафете заняла сборная Норвегии (+11.8). Замкнула тройку сборная Франции (+12.8).

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