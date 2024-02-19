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«Я человек, который не сдаётся». Тандревольд – о решении участвовать в масс-старте

«Я человек, который не сдаётся». Тандревольд – о решении участвовать в масс-старте
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Четырёхкратная золотая медалистка чемпионата мира Ингрид Ландмарк Тандревольд объяснила, почему вышла бежать масс-старт на ЧМ – 2024.

«Я чувствовала, что если я не пойду, значит, я сдалась. Я человек, который поднимается и опускается, но я не человек, который сдаётся», — приводит слова Тандревольд VG.

По итогам масс-старта, который проходил вчера, 18 февраля, Тандревольд заняла 10- место с результатом 36:25.6. Норвежская биатлонистка допустила три промаха, а также один раз сделала фулл-хаус.

Победителем гонки стала француженка Жюстин Бреза-Буше с результатом 34:37.2. Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци (+31.2), замкнула тройку представительница Франции Лу Жанмонно (+56.7).

В предыдущих гонках Тандревольд показала следующие результаты: спринт – 25 место, гонка преследования – 34 место, индивидуальная гонка – 27 место.

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