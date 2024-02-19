Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Рёйселанд: было печально наблюдать за Тандреволд на ЧМ, я очень хорошо знаю это чувство

Рёйселанд: было печально наблюдать за Тандреволд на ЧМ, я очень хорошо знаю это чувство
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Рёйселанд высказалась о неудачах соотечественницы Ингрид Ландмарк Тандреволд на чемпионате мира — 2024.

«Ингрид выступала на чемпионате мира в жёлтой майке лидера, многие норвежские спортсмены поднимались на подиум в начале сезона. Из-за этого возросло давление от ожиданий. Это совершенно новая ситуация, особенно для Ингрид, которая раньше не бегала на чемпионате мира в жёлтой майке. Это был новый вызов для неё, и всё прошло не так, как все надеялись. Было печально наблюдать за Ингрид, потому что я очень хорошо знаю это чувство. Ты действительно хочешь расслабиться, немного отпустить ситуацию, чтобы стало лучше. Но потом тебя накрывает разочарованием от неудачной гонки, ты пытаешься преодолеть эти эмоции, но это повторяется снова и снова. И ты постоянно разочарована», — приводит слова Рёйселанд TV2.

Материалы по теме
«Есть предел тому, сколько человек может выдержать». Бьорндален — о Тандреволд
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android