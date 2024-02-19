Рёйселанд: было печально наблюдать за Тандреволд на ЧМ, я очень хорошо знаю это чувство

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Рёйселанд высказалась о неудачах соотечественницы Ингрид Ландмарк Тандреволд на чемпионате мира — 2024.

«Ингрид выступала на чемпионате мира в жёлтой майке лидера, многие норвежские спортсмены поднимались на подиум в начале сезона. Из-за этого возросло давление от ожиданий. Это совершенно новая ситуация, особенно для Ингрид, которая раньше не бегала на чемпионате мира в жёлтой майке. Это был новый вызов для неё, и всё прошло не так, как все надеялись. Было печально наблюдать за Ингрид, потому что я очень хорошо знаю это чувство. Ты действительно хочешь расслабиться, немного отпустить ситуацию, чтобы стало лучше. Но потом тебя накрывает разочарованием от неудачной гонки, ты пытаешься преодолеть эти эмоции, но это повторяется снова и снова. И ты постоянно разочарована», — приводит слова Рёйселанд TV2.