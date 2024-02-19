Расторгуев: Самуэльссон отказался поздравить меня с медалью? Это его проблема, а не моя

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев после завоевания серебряной медали в масс-старте на чемпионате мира — 2024 отреагировал на слова соперников о его допинговом прошлом.

«Самуэльссон отказался меня поздравить? Это его проблема, а не моя. Меня это не волнует. Все о чём-то высказываются, у каждого есть выбор. Каждый может говорить то, что хочет. Не думаю, что слова соперников направлены против меня. Как только они узнают, что произошло на самом деле, их мнение изменится. Однажды эта информация выйдет наружу», — приводит слова Расторгуева VG.

Напомним, в 2021 году Расторгуева дисквалифицировали на 18 месяцев из-за трёх подряд нарушений в уведомлении допинг-офицеров о своём местоположении, вследствие которых спортсмена не могли проверить на отсутствие допинга. Затем биатлонист вернулся к соревнованиям.