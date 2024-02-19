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Себастиан Самуэльссон готовится впервые стать отцом

Себастиан Самуэльссон готовится впервые стать отцом
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Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон объявил в социальных сетях, что готовится впервые стать отцом. Он опубликовал фото со своей девушкой Линной и снимком УЗИ.

«Весной мы станем родителями», — подписал фото 26-летний Себастиан.

Отметим, что Самуэльссон недавно вернулся из Нове-Место (Чехия), где прошёл чемпионат мира — 2024. Себастиан завоевал на нём две медали — бронзу в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете. При этом швед не смог заполучить личных титулов: он занял пятое место в спринте, шестое в гонке преследования, седьмое в индивидуальной гонке и лишь 23-е – в масс-старте. На прошлом ЧМ Себастиан выиграл именно масс-старт.

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