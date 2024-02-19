Фийон Майе завоевал четыре медали на ЧМ, хотя на КМ часто оставался в шаге от пьедестала

Французский лыжник Кентен Фийон Майе завоевал четыре медали на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место (Чехия), хотя с начала сезона-2023/2024 не смог забрать ни одной индивидуальной награды на этапах Кубка мира.

«Это было тяжёлое начало сезона, и я не ожидал, что физическая форма и ментальное здоровье окажутся в таком положении. Я очень ценю такой момент, когда борюсь за что-то большое вместе с другими спортсменами. Я много тренируюсь ради таких моментов, и это очень приятно. Это была трудная гонка, потому что я участвовал во всех дистанциях. После четырёх трасс за пять дней нужно грамотно тратить свою энергию, и я чувствую, что сейчас мне нужно немного отдохнуть. Я потратил силы, чтобы ехать на лыжах и сохранять концентрацию», — приводит слова Майе Fondo Italia.

Напомним, спортсмен чаще всего оставался недалеко от призового места. В Антхольце на масс-старте 15 км пришёл к финишу четвёртым. На чемпионате мира он смог стать третьим на масс-старте 18 февраля. Помимо этой индивидуальной награды, заработал три золота и одну бронзу в эстафетах.