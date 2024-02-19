Для шведской биатлонистки Брорссон этот сезон в карьере станет последним

Шведская биатлонистка Мона Брорссон объявила о завершении спортивной карьеры после этого сезона. Она упомянула об этом, когда завершился масс-старт на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия).

«Кажется почти нереальным произнести это вслух, но я также чувствую, что мне самой нужно произнести это вслух, чтобы осознать это. Я чувствую, что у меня была такая долгая и замечательная карьера. Мы с биатлонистами исследовали каждый камешек на этом пути, и я пришла к выводу, что теперь пришло время разойтись», — приводит слова Брорссон Aftonbladet.

Оказалось, что биатлонистка собиралась завершить карьеру ещё год назад и сообщила об этом только своем тренеру Йоханнесу Лукасу. Раньше сказать она не решалась, потому что не хотела расстраивать других спортсменок.

Брорссон дебютировала на чемпионате мира в 2013 году, и все её самые большие успехи в карьере приходятся на эстафеты, включая её две победы на чемпионате мира и олимпийское золото в Пекине в 2022 году. В индивидуальных гонках спортсменка не так успешна. В масс-старте в Нове-Место она пришла к финишу 21-й.