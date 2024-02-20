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Йоханнес Бё рассказал, что отпразднует завершение ЧМ-2024 газировкой и сладким

Йоханнес Бё рассказал, что отпразднует завершение ЧМ-2024 газировкой и сладким
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Норвежский биатлонист и лидер национальной команды Йоханнес Бё рассказал о впечатлениях от чемпионата мира и упомянул, что отпразднует завершение соревнований газировкой и сладким.

«Я собираюсь пересечь границу со Швецией, купить сладостей и дешёвых газированных напитков, которыми мы сможем отпраздновать.

Результаты индивидуальных гонок превзошли ожидания. Победа в масс-старте значит очень многое, красивый финиш. Чемпионат мира не заканчивается, пока все гонщики не пересекут финишную черту в масс-старте, мне очень хотелось продержаться до конца», — приводит слова Бё Aftonbladet.

Напомним, по результатам чемпионата мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) Бё заработал три золотые медали, три серебра и две бронзы. Не было ни одной гонки чемпионата мира, где норвежец не забрал бы медаль.

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