Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё подвёл итоги чемпионата мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).

«Две чудесные тяжёлые недели в Нове-Место. Я достиг своего лучшего проката, но и пропустил несколько важных моментов. В конце концов, я очень счастлив, что выиграл эти три медали», — написал норвежский биатлонист на своей странице в одной из социальных сетей под постом с фотографией с тремя медалями в руках с завершившегося турнира.

Напомним, Тарьей Бё выиграл по ходу турнира три серебряные медали. Он стал призёром в смешанной и классической эстафетах, а также в индивидуальной гонке.

Чемпионат мира в Нове-Место проходил с 7 по 18 февраля. На данный момент Тарьей Бё занимает третье место в рейтинге сезона.