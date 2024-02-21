Максим Цветков и Любовь Калинина стали крёстными родителями дочери Эдуарда Латыпова

Биатлонисты Максим Цветков и Любовь Калинина стали крёстными родителями дочери Эдуарда и Дарьи Латыповых Арины.

«Пополнение в нашей семье и в ряду православных христиан», — написала Латыпова на странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Дарьи Латыповой

Эдуард и Дарья Латыповы сыграли свадьбу в 2018 году. Через год, 24 июля, у пары родился первый ребёнок — дочь Виктория. Вторая дочь Латыповых Арина появилась на свет в августе прошлого года.

Напомним, Эдуард Латыпов является лидером общего зачёта Кубка России сезона-2023/2024 среди мужчин. На счету спортсмена 336 очков. Финальный этап Кубка России нынешнего сезона состоится с 29 февраля по 3 марта в Уфе. В рамках соревнований пройдут индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования.