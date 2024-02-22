Фийон Майе — о планах на конец сезона в Кубке мира: хочу одержать победу над норвежцами

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал о планах на оставшуюся часть сезона в Кубке мира.

«Учитывая, что главное событие сезона уже прошло и я слишком далеко в общем зачёте Кубка мира, чтобы бороться за победу, я планирую продолжить борьбу за медали в гонках в концовке сезона. Нужно использовать эмоции, полученные на чемпионате мира, для хороших выступлений в последних гонках. Посмотрим, какая форма у меня будет в конце сезона, потому что на чемпионате мира накопилась усталость, но я хочу одержать победу над норвежцами и получить удовольствие от заключительных стартов», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.

Напомним, Фийон Майе занимает 16-е место в общем зачёте Кубка мира сезона-2023/2024 среди мужчин. Лидером зачёта является норвежский биатлонист Йоханнес Бё.