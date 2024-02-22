Майгуров рассказал, как сейчас используется комплекс «Лаура» после ОИ в Сочи

Двукратный чемпион Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира, президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что спортивный комплекс «Лаура» продолжает использоваться на протяжении целого года из-за наплыва туристов и количества соревнований.

«Через несколько дней в Сочи пройдёт Спартакиада учащихся. В следующем сезоне планируем организовать там Кубок Содружества и осенью, и в феврале. Ведём переговоры с «Газпромом», который перед Олимпийскими играми 2014 года построил комплекс и теперь им управляет. Многое зависит от наличия свободных мест. «Лаура» круглый год загружена благодаря туристам, которые зимой катаются на горных и беговых лыжах, сноубордах, а летом ходят в походы, любуются красивыми видами», — приводит слова Майгурова пресс-служба Олимпийского комитета России.

Напомним, Олимпийские игры в Сочи прошли в 2014 году. В этом году с момента их проведения исполняется 10 лет, но наследие этого масштабного мероприятия используется активно и сейчас.