Дорен-Абер — о выступлении француженок на ЧМ: мы знали, на что они способны

Олимпийская чемпионка 2018 года по биатлону Мари Дорен-Абер прокомментировала успешное выступление сборной Франции на ЧМ по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия).

Бывшая биатлонистка отметила, что знала о потенциале «трёхцветных».

«В Нове-Место мы увидели отличную французскую команду, медали за которую в основном завоевали девушки. Но и парни смогли поднять свои головы. Это немного банально, но очень красиво. Мы не можем не восхищаться тем, как французские девушки управляли своей лодкой на протяжении всего соревнования. Жулия Симон и Жюстин Бреза-Буше сделали это, используя свои сильные стороны и способы для победы. Лу Жанмонно и Софи Шово также провели отличные соревнования. Мы знали, на что они способны. Они смогли воспользоваться своими возможностями в день X. Особенно в эстафете, которую мы наконец-то выиграли на чемпионате мира. Это было сделано, и это было здорово!» — цитирует Дорен-Абер Nordicmag.

Напомним, Мари Дорен-Абер завершила профессиональную карьеру в 2018 году. На её счету золото Олимпиады-2018 в смешанной эстафете, а также пять побед на чемпионатах мира.