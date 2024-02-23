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Эльвира Эберг — о критике сборной Швеции на ЧМ: ощущала раздражение, это трудный момент

Эльвира Эберг — о критике сборной Швеции на ЧМ: ощущала раздражение, это трудный момент
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг высказалась о критике выступлений сборной Швеции на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Чемпионат мира начался хорошо с медали в смешанной эстафете, но потом я почувствовала усталость. Спринт и пасьют прошли неплохо. После индивидуальной гонки я была не очень довольна, но решила, что это просто был не мой день.

Я читала прессу и видела довольно резкую критику в свой адрес со стороны одного из экспертов. Это был трудный момент, но, к счастью, в этой ситуации меня поддержала моя старшая сестра Ханна, у которой большой опыт. Это было непросто. Я чувствовала раздражение. Я не думаю, что имело смысл так резко высказываться о сборной. Этот чемпионат мира осложняли многие факторы», — приводит слова Эберг Fondo Italia со ссылкой на подкаст Vinterpasset.

Напомним, шведы завоевали три медали в эстафетных гонках на чемпионате мира — 2024, однако завершили соревнования без личных медалей.

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