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Смольский: белорусские биатлонисты не выступят на этапе Кубка России в Уфе

Смольский: белорусские биатлонисты не выступят на этапе Кубка России в Уфе
Антон Смольский
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Биатлонисты из сборной Беларуси, скорее всего, не выступят на этапе Кубка России в Уфе.

Об этом сообщил серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Антон Смольский. Отмечается, что была произведена корректировка тренировочного плана перед завершением сезона-2023/2024.

«Скорее всего, мы не выступим в Уфе, а просто будем тренироваться там. Мы должны были провести тренировочный сбор вместо Спартакиады, но обстоятельства, как всем известно, сложились по‑другому. Точно примем участие в чемпионате России. Пока под вопросом Кубок России в Уфе», — цитирует Смольского «Матч ТВ».

Напомним, 18 февраля белорусские спортсмены стали третьими в эстафете, но официально не попали в число призёров Спартакиады сильнейших — 2024. Тогда сборная Башкортостана, ставшая третьей, приняла решение отдать бронзовые медали команде Беларуси.

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