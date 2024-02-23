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«И этот ворюга проклятый?» Губерниев — о подозрении в коррупции главы IBU Далина

«И этот ворюга проклятый?» Губерниев — о подозрении в коррупции главы IBU Далина
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о расследовании в отношении президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина. Главу организации подозревают в совершении финансовых преступлений при продаже прав на трансляции турниров.

«И этот что ли ворюга проклятый? Дед, как же так?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что Далин отрицает выдвинутые обвинения. Напомним, ранее в Норвегии было проведено расследование по обвинению экс-президента IBU Андерса Бессеберга в коррупции. Обвинение запросило для функционера тюремное заключение сроком на три года и семь месяцев, а также штраф и конфискацию. решение по делу Бессеберга будет вынесено в апреле текущего года.

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