Эдуард Латыпов объяснил, почему не смог сократить отставание от лыжников в «Гонке Легкова»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в масс-старте на 20 км свободным стилем в рамках «Гонки Легкова». Спортсмен, лидирующий в общем зачёте Кубка России по биатлону, занял четвёртое место, победителем гонки стал лыжник Александр Большунов. Отставание Латыпова от Большунова составило 32 секунды.

«На втором круге получил небольшой отрыв от тройки лидеров. Пытался закрыть, но они втроём ехали со спусков, им легче сохранить скорость, поэтому держал расстояние на протяжении долгого времени. Если бы с кем‑то шёл, было бы реально подойти, а одному тяжело. Самое главное, что смог отстоять свою позицию, хорошая гонка. Понимал, что на бонусной отсечке не смогу ничего сделать, так как два спринтера вышли вперёд. Старался пробежать и получить удовольствие от гонки», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Латыпов стал лучшим из биатлонистов, участвовавших в «Гонке Легкова». Ещё один биатлонист Карим Халили завершил гонку на 10-м месте. Соревнования проходят с 23 по 24 февраля в Московской области.