«Я сделал всё возможное в этом сезоне». Бенедикт Долль высказался о завершении карьеры

Немецкий биатлонист, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпион мира Бенедикт Долль высказался о завершении своей профессиональной карьеры. Сегодня, 23 февраля, стало известно, что спортсмен закончит выступать на турнирах в конце сезона-2023/2024.

«Я снова выложился полностью, сделал всё возможное для себя и для команды, чтобы добиться максимального результата в этом сезоне и на чемпионате мира в Нове-Место. Теперь я хочу вкладывать свою энергию в новые проекты и проводить больше времени с семьёй. Оглядываясь назад, на это насыщенное событиями время, я понимаю, что не хотел бы его пропустить», — приводит слова спортсмена портал Sportschau.de.

Ранее Федерация биатлона Германии сообщила, что Бенедикт Долль завершит карьеру на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).