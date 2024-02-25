Бабиков и Халили показали, что из видов спорта освоили не только биатлон. Видео

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Карим Халили показали, как играют в хоккей.

Даже на льду спортсмены подставляли клюшки, будто они стреляют из винтовки и делали передачи друг другу во время раскатки.

Напомним, спортсмены недавно успешно выступили на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Златоусте (Челябинская область). Бабиков представлял республику Башкортостан и в мужской эстафете стал третьим в составе сборной. Халили завоевал одно индивидуальное золото в масс-старте и серебро в гонке преследования.

Спартакиада — это масштабное соревнование, которое проводилось по 16-ти дисциплинам в зимних видах спорта и на территории пяти субъектов РФ: Челябинская, Тюменская, Свердловская область, Краснодарский и Красноярский край.