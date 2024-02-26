Мартен Фуркад опубликовал редкое фото с сыном

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал редкое фото со своим младшим ребёнком – сыном Хьюго.

«Пользуюсь этими моментами с ним, чтобы немного поделиться тем, что нами движет. Не постановочные фото в половине случаев (эмодзи «смех до слёз»), когда он смеётся», — подписал фото Фуркад.

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Фуркад-младший объявил о завершении карьеры в марте 2020 года. Мартен по-прежнему занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых. В 2022 году он был избран членом Международного олимпийского комитета (МОК) как представитель комиссии спортсменов.

Отметим, что Фуркад занимает второе место в истории биатлона по числу побед на топ-уровне (Кубок мира, ЧМ и Олимпиады), в его активе 83 выигранные гонки. Однако к нему активно подбирается норвежец Йоханнес Бё (81).