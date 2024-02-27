Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Фийон Майе высказался о фаворитках в борьбе за «Большой хрустальный глобус» у женщин

Фийон Майе высказался о фаворитках в борьбе за «Большой хрустальный глобус» у женщин
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, обладатель «Большого хрустального глобуса», французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о борьбе за победу в женском общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона.

«Сложно делать прогнозы, потому что во время чемпионата мира были некоторые проблемы у Тандреволд, которая растеряла физическую и психологическую форму и полностью проиграла конкуренцию. От неё ожидали большего. Сёстры Эберг тоже слишком далеко, чтобы на что-то рассчитывать. Всё будет зависеть от того, как биатлонистки справятся с этапом восстановления после чемпионата мира. Однако я склоняюсь к тому, что лучшей будет Жулия Симон, которая демонстрирует отличные стрелковые навыки. Если она сохранит форму до конца сезона, у неё будет преимущество над Жюстин Бреза-Буше. Если между ними будет дуэль, я хочу, чтобы это было захватывающе. Что бы ни случилось, я желаю победы Франции», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.

Материалы по теме
Фийон Майе — о планах на конец сезона в Кубке мира: хочу одержать победу над норвежцами
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android