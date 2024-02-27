Биатлонистка Рёйселанд стала экспертом норвежского канала NRK

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Рёйселанд стала экспертом норвежского канала NRK.

«Это очень круто. Я завершила карьеру в Хольменколлене и спустя год возвращаюсь в новой роли. И вновь биатлон. Так что будет здорово. Это волнительный момент для меня. Совершенно новый вызов, и мне как бывшему спортсмену интересно узнать, что происходит с другой стороны», — приводит слова Рёйселанд NRK.

Напомним, 32-летняя Рёйселанд завершила карьеру по итогам сезона-2022/2023 Кубка мира. Норвежская спортсменка является 13-кратной чемпионкой мира – это рекорд для женского биатлона. В сезоне-2021/2022 Рёйселанд завоевала единственный в своей карьере «Большой хрустальный глобус». Всего в её активе 19 личных побед, семь серебряных и 19 бронзовых медалей.