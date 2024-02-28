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Линн Перссон досрочно завершила сезон после операции на плече

Линн Перссон досрочно завершила сезон после операции на плече
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Шведская биатлонистка Линн Перссон после чемпионата мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) объявила, что ей будет необходимо перенести операцию на плече и тем самым завершить сезон-2023/2024 досрочно.

«Мне сделали операцию на плече, и всё прошло хорошо. Я с нетерпением жду возможности много тренироваться и участвовать в соревнованиях в будущем, но, чтобы попасть туда, мне теперь предстоит реабилитация, реабилитация и ещё раз реабилитация. Сначала я просто хочу иметь возможность надеть футболку самостоятельно», — приводит слова Перссон Fondo Italia.

Информацию о том, как проходит её лечение, она также публикует в своих социальных сетях. Это уже повторная операция на этом плече. После первого вмешательства рука снова заболела из-за возвращения нагрузок.

Напомним, Перссон участвовала в чемпионате мира по биатлону в составе сборной Швеции и завоевала в составе команды одно эстафетное серебро.

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