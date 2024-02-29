Тандреволд считает, что не должна защищать жёлтую майку

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд заявила, что соперницы выступили лучше неё на чемпионате мира, а её желтая майка — это не то, что она должна защищать.

«Чемпионат мира дорого мне стоил. Было очень трудно стоять по 30 минут в зоне для прессы после каждой гонки и отвечать на вопросы о стрельбе. В этот раз у меня совершенно не получалась стрельба стоя. В то же время я многому научилась и смогу использовать это в дальнейшем. Я не рассматриваю жёлтую майку как что-то, что я должна защищать. Сейчас она у меня, но мои соперницы выступили намного лучше, чем я на чемпионате мира», — приводит слова Тандреволд Dagbladet.

Напомним, сейчас Тандреволд в личном зачёте обходит французскую биатлонистку Жюстин Бреза-Буше на 30 очков. Бреза-Буше долгое время занимала первую строчку среди женщин.