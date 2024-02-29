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Шашилов объяснил отсутствие Дербушевой в индивидуальной гонке на финале Кубка России

Шашилов объяснил отсутствие Дербушевой в индивидуальной гонке на финале Кубка России
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Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, почему биатлонистка Тамара Дербушева, представляющая Свердловскую область, пропускает индивидуальную гонку на финале Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Уфе.

«Есть проблемы у Тамары Дербушевой, она не стартует, решили не дёргать. Она заболела на Спартакиаде, но на тренировки выходит. Думаю, в спринте мы её увидим», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Дербушева набрала 252 очка и занимает пятое место в общем зачёте Кубка России среди женщин. Лидером женского общего зачёта соревнований является биатлонистка из команды Свердловской области Наталия Шевченко, набравшая 312 очков. Финал Кубка России в Уфе завершится 3 марта.

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