Шашилов объяснил отсутствие Дербушевой в индивидуальной гонке на финале Кубка России

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, почему биатлонистка Тамара Дербушева, представляющая Свердловскую область, пропускает индивидуальную гонку на финале Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Уфе.

«Есть проблемы у Тамары Дербушевой, она не стартует, решили не дёргать. Она заболела на Спартакиаде, но на тренировки выходит. Думаю, в спринте мы её увидим», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Дербушева набрала 252 очка и занимает пятое место в общем зачёте Кубка России среди женщин. Лидером женского общего зачёта соревнований является биатлонистка из команды Свердловской области Наталия Шевченко, набравшая 312 очков. Финал Кубка России в Уфе завершится 3 марта.