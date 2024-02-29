Карим Халили одержал победу в индивидуальной гонке на финале Кубка России в Уфе

Сегодня, 29 февраля, в Уфе в рамках финала Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 состоялась укороченная мужская индивидуальная гонка на 15 км. Лучшим в этой гонке стал биатлонист Карим Халили. Спортсмен, представляющий команду Москвы, допустил два промаха и преодолел дистанцию за 38.35,6.

Вторым стал представитель Удмуртской Республики Ильназ Мухамедзянов, допустивший три промаха и отставший от лидера на 8,3 секунды. Третьим стал биатлонист из команды ХМАО-Югры Дмитрий Иванов.

Биатлон. Кубок России, финал, Уфа.

Индивидуальная гонка, 15 км. Мужчины

1. Карим Халили (Москва) — 38.35,6 (2 промаха).

2. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) — отставание 8,3 секунды (3).

3. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) +30,0 (2).