Халили: не совсем рассчитывал на победу в индивидуальной гонке, состояние не самое хорошее

Биатлонист Карим Халили, представляющий команду Москвы, прокомментировал победу в индивидуальной гонке на финале Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Уфе. Спортсмен, допустивший два промаха, признался, что не рассчитывал на успех в этих соревнованиях.

«Во время гонки не совсем рассчитывал на победу, потому что по шкале Серохвостова готовность была 20%, по шкале Логинова — винтовку не держал очень давно. Состояние, казалось, не самое хорошее, ветровая обстановка непростая, соперники много ошибались, и благодаря этому удалось победить. Мухамедзянов всегда хорошо бегает финишный круг, но я понимал, что тоже неплохо прошёл этот круг, поэтому думал, что всё будет на тоненького», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Напомним, второе место в индивидуальной гонке занял биатлонист Ильназ Мухамедзянов, допустивший три промаха и уступивший Халили 8,3 секунды. Третьим стал Дмитрий Иванов. Ранее победу в женской индивидуальной гонке на финале Кубка России в Уфе одержала биатлонистка Анастасия Егорова.