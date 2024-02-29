Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Халили: не совсем рассчитывал на победу в индивидуальной гонке, состояние не самое хорошее

Халили: не совсем рассчитывал на победу в индивидуальной гонке, состояние не самое хорошее
Аудио-версия:
Комментарии

Биатлонист Карим Халили, представляющий команду Москвы, прокомментировал победу в индивидуальной гонке на финале Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Уфе. Спортсмен, допустивший два промаха, признался, что не рассчитывал на успех в этих соревнованиях.

«Во время гонки не совсем рассчитывал на победу, потому что по шкале Серохвостова готовность была 20%, по шкале Логинова — винтовку не держал очень давно. Состояние, казалось, не самое хорошее, ветровая обстановка непростая, соперники много ошибались, и благодаря этому удалось победить. Мухамедзянов всегда хорошо бегает финишный круг, но я понимал, что тоже неплохо прошёл этот круг, поэтому думал, что всё будет на тоненького», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Напомним, второе место в индивидуальной гонке занял биатлонист Ильназ Мухамедзянов, допустивший три промаха и уступивший Халили 8,3 секунды. Третьим стал Дмитрий Иванов. Ранее победу в женской индивидуальной гонке на финале Кубка России в Уфе одержала биатлонистка Анастасия Егорова.

Материалы по теме
Карим Халили одержал победу в индивидуальной гонке на финале Кубка России в Уфе
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android