Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стало известно время, на которое перенесена женская индивидуальная гонка в Осло

Стало известно время, на которое перенесена женская индивидуальная гонка в Осло
Комментарии

Женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Осло-Хольменколлене (Норвегия) пройдёт в 14:30 мск. Об этом сообщает сайт Международной ассоциации биатлонистов (IBU).

Мужская гонка по-прежнему запланирована на 1 марта в 17:30.

Напомним, сегодня, 29 февраля, стало известно, что индивидуальная гонка среди женщин переносится на 1 марта 2024 года из-за туманной погоды. Организаторы опасались, что плохая погода не даст спортсменам завершить дистанцию, а не доведённое до конца соревнование — это, по их мнению, худший исход, который только может быть.

Отметим, что седьмой этап Кубка мира в Хольменколлене продлится до 3 марта. После этого спортсменов ждёт ещё два завершающих этапа.

Материалы по теме
Женская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Осло перенесена из-за тумана
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android