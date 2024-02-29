Стало известно время, на которое перенесена женская индивидуальная гонка в Осло

Женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Осло-Хольменколлене (Норвегия) пройдёт в 14:30 мск. Об этом сообщает сайт Международной ассоциации биатлонистов (IBU).

Мужская гонка по-прежнему запланирована на 1 марта в 17:30.

Напомним, сегодня, 29 февраля, стало известно, что индивидуальная гонка среди женщин переносится на 1 марта 2024 года из-за туманной погоды. Организаторы опасались, что плохая погода не даст спортсменам завершить дистанцию, а не доведённое до конца соревнование — это, по их мнению, худший исход, который только может быть.

Отметим, что седьмой этап Кубка мира в Хольменколлене продлится до 3 марта. После этого спортсменов ждёт ещё два завершающих этапа.