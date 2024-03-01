Старт индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Осло отложен из-за тумана

Начало женской индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Осло (Норвегия) отложено на 30 минут из-за тумана, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Таким образом, старт женской гонки теперь запланирован на 15:00 мск. Начало мужской индивидуальной гонки перенесено на 15 минут. На данный момент старт запланирован на 17:45 мск.

Напомним, накануне из-за неблагоприятных погодных условий в Осло женская индивидуальная гонка была перенесена с 29 февраля на 1 марта.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Осло (Норвегия) завершится 3 марта. В программу этапа, помимо индивидуальных гонок, входят масс-старты, сингл-микст и смешанная эстафета.