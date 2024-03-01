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Тандреволд: это моя первая победа в Хольменколлене. Я не могла желать большего

Тандреволд: это моя первая победа в Хольменколлене. Я не могла желать большего
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Норвежская биатлонистка, четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о своей победе в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия), отметив, что это золото было для неё очень важным после провальных выступлений в феврале.

«Это моя самая особенная победа в карьере. В ней есть всё. Для меня это был довольно сложный месяц в биатлоне. Я изо всех сил пыталась найти стрельбу, найти себя, изо всех сил наслаждаться спортом. Сейчас я приехала сюда и вижу, что зрители приходили вчера, затем отправлялись домой и возвращались сегодня, чтобы поболеть за нас и увидеть, как мы закрываем мишени. Это был хороший день.

Думаю, что самое важное — то, что я разделила подиум с Идой Льен, своей партнёршей по команде. У нас с Идой были свои взлёты и падения, но сегодня она взяла первую медаль Кубка мира, а я завоевала мою первую победу в Хольменколлене. Я не могла желать большего», — приводит слова Тандреволд пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, Ида Льен выиграла в этой гонке бронзовую медаль.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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