Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эльвира Эберг высказалась о своём втором месте в индивидуальной гонке на КМ

Эльвира Эберг высказалась о своём втором месте в индивидуальной гонке на КМ
Комментарии

Шведская биатлонистка, олимпийская чемпионка и двукратный серебряный призёр Олимпиад Эльвира Эберг высказалась о своём втором месте в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

«Когда я прошла вторую стрельбу, я даже не думала, что буду второй (со второго огневого рубежа спортсменка ушла 32-й — Прим.«Чемпионата»). Пыталась думать о том, что любые набранные очки будут иметь значение. У меня был плохой результат, когда я вышла на финальную стрельбу и подумала: «В любом случае это будет весёлый день!»

Гонка, которую я провела сегодня, не идеальна, но попасть на подиум всё равно много значит для уверенности в себе», — приводит слова Эберг Expressen.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
У норвежки после ЧМ-2024 отобрали винтовку. Это помогло Тандреволд впервые выиграть дома
У норвежки после ЧМ-2024 отобрали винтовку. Это помогло Тандреволд впервые выиграть дома
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android