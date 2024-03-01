Эльвира Эберг высказалась о своём втором месте в индивидуальной гонке на КМ

Шведская биатлонистка, олимпийская чемпионка и двукратный серебряный призёр Олимпиад Эльвира Эберг высказалась о своём втором месте в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

«Когда я прошла вторую стрельбу, я даже не думала, что буду второй (со второго огневого рубежа спортсменка ушла 32-й — Прим.«Чемпионата»). Пыталась думать о том, что любые набранные очки будут иметь значение. У меня был плохой результат, когда я вышла на финальную стрельбу и подумала: «В любом случае это будет весёлый день!»

Гонка, которую я провела сегодня, не идеальна, но попасть на подиум всё равно много значит для уверенности в себе», — приводит слова Эберг Expressen.

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