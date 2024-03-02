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Биатлонистке из Челябинской области понадобилась помощь врачей на этапе КР в Уфе

Биатлонистка Анастасия Мурдасова, представляющая Челябинскую область, не смогла закончить спринтерскую гонку финального этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2023/2024 в Уфе.

Спортсменка стартовала под 13-м номером. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), Мурдасовой стало плохо во время прохождения штрафного круга. 19-летняя спортсменка покинула стадион в сопровождении врача.

Ранее, 1 марта, в Уфе стали известны победители укороченных индивидуальных гонок. Лучшим стреляющим лыжником стал Карим Халили (Москва), допустивший два промаха. Серебро — у Ильназа Мухамедзянова (Удмуртская Республика), а бронза — у Дмитрия Иванова (ХМАО-Югра).

Среди стреляющих лыжниц в аналогичной дистанции первое место завоевала Анастасия Егорова (Мурманская область). Она ошиблась лишь раз. Второй результат показала Анастасия Гореева (Московская область), а третий — Наталия Шевченко (Свердловская область).