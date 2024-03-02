Победительница спринта на этапе КР в Уфе рассказала о забавном случае перед началом гонки

Победительница спринта в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону в сезоне-2023/2024 Анастасия Шевченко рассказала, что перед стартом гонки один из судей не признал в ней участницу соревнований.

«Перед стартом встретила судью. Я иду с лыжами, и он спрашивает: «Девушка, а вы куда?» Я говорю: «Как куда? Я в стартовый городок». Он такой: «А вы спортсменка?» Я поняла, что похожа на любителя, и подумала, что покажу сегодня своё. Получается, я пришла на гонку, была полностью собранна, чтобы показать максимальный результат.

Выдала всё, что было? Честно, да. Кажется, это даже пик мой в сезоне. Конечно, дальше этот пик ещё будем поддерживать. Я очень рада и счастлива. Моя главная задача была, чтобы меня Наташка (Шевченко) не догнала», — сказала Анастасия Шевченко в эфире «Матч ТВ».

В спринтерской гонке Анастасия Шевченко не допустила ни одного промаха и финишировала с преимуществом в 2,5 секунды от Тамары Дербушевой, которая стала второй. Третий результат показала Полина Шевнина.