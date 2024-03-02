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Гербулова — о Губерниеве: ему лень комментировать индивидуальную гонку

Гербулова — о Губерниеве: ему лень комментировать индивидуальную гонку
Наталья Гербулова
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Чемпионка Европы 2022 года Наталья Гербулова отреагировала на предложение комментатора Дмитрия Губерниева исключить индивидуальную гонку из программы Кубка России.

«На индивидуальную гонку смотреть не так интересно, как на спринты, масс-старты и эстафеты, но это классика биатлона, которая помогает развивать стрелковые качества, выносливость и тренированность организма. Бегать эту гонку три-четыре раза за сезон можно, просто видимо, Диме Губерниеву лень её комментировать. Считаю, что её надо оставлять», — приводит слова Гербуловой Metaratings.

Наталья Гербулова (Красноярский край) заняла шестое место в спринтерской гонке на финальном этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Уфе. Она допустила один промах и отстала от лидера на 32,9 секунды.

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