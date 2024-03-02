Гербулова — о Губерниеве: ему лень комментировать индивидуальную гонку

Чемпионка Европы 2022 года Наталья Гербулова отреагировала на предложение комментатора Дмитрия Губерниева исключить индивидуальную гонку из программы Кубка России.

«На индивидуальную гонку смотреть не так интересно, как на спринты, масс-старты и эстафеты, но это классика биатлона, которая помогает развивать стрелковые качества, выносливость и тренированность организма. Бегать эту гонку три-четыре раза за сезон можно, просто видимо, Диме Губерниеву лень её комментировать. Считаю, что её надо оставлять», — приводит слова Гербуловой Metaratings.

Наталья Гербулова (Красноярский край) заняла шестое место в спринтерской гонке на финальном этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Уфе. Она допустила один промах и отстала от лидера на 32,9 секунды.