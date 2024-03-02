Латыпов выиграл спринт в финале Кубка России по биатлону, Логинов стал вторым

В Уфе завершилась мужская спринтерская гонка в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Её победителем стал трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов. Он прошёл два огневых рубежа без единого промаха. Второй результат продемонстрировал двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года Александр Логинов. Тройку призёров замкнул чемпион мира 2017 года в мужской эстафете Антон Бабиков.

Биатлон. Кубок России, пятый этап, Уфа. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов — 24.08,4 (0 промахов).

2. Александр Логинов — отставание 24,6 секунды (1).

3. Антон Бабиков +34,9 (0).

4. Карим Халили +48, 6 (1).

5. Пётр Пащенко +1.01,6 (1).

5. Андрей Вагин +1.01,6 (0).

7. Кирилл Бажин +1.01,7 (1).