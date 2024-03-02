Эдуард Латыпов стал лучшим в спринтерском зачёте Кубка России по итогам сезона-2023/2024
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Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл зачёт спринтерских гонок в рамках Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024.
Биатлон. Кубок России, сезон – 2023/2024. Зачёт спринтерских гонок. Итоги
1. Эдуард Латыпов – 214 очков.
2. Евгений Сидоров – 168.
3. Александр Логинов – 155.
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