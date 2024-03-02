Анастасия Шевченко: индивидуальные гонки — база биатлона, их нельзя исключать

Победительница женского спринта на финальном этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Уфе Анастасия Шевченко прокомментировала желание комментатора Дмитрия Губерниева сократить до минимума присутствие индивидуальных гонок в соревновательной программе.

«С утра понимала, что в гонке будет максимальная концентрация. Всё удалось и получилось и в гонке, и в стрельбе. Раньше у меня любимые гонки были спринт и преследование, а сейчас мне очень нравится бегать индивидуальные гонки. Считаю, что это база и зарождение биатлона, поэтому их нельзя исключать», — рассказала Шевченко Metaratings.ru.

Напомним, в рамках женского Кубка России — 2023/2024 состоялись две индивидуальные гонки из трёх запланированных. Одна индивидуалка была отменена в связи с сильными морозами на третьем этапе Кубка России в Тюмени.