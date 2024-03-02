Латыпов — о победе в спринте на этапе Кубка России: сегодня было тяжело, я не прибедняюсь

Победитель спринтерской гонки на финальном этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Уфе Эдуард Латыпов рассказал, что золотая медаль далась непросто.

«Победа — радость. Я всегда хотел, чтобы семья была, но есть моменты, что надо настраиваться. Понимаю, что им тоже может быть тяжело, не так весело, как они думают. Им приходится подстраиваться под меня.

На стойке немного сбился с ритма после третьего выстрела, четвёртый сделал аккуратно, не стал быстро стрелять, на последнем немного перемудрил с перезарядкой. Слава богу, что всё получилось. Сегодня было тяжело. Я не прибедняюсь. Если я хорошо себя чувствую, то всегда об этом говорю. Сегодня по дистанции не мог работать в ту силу, в которую хотел. Сегодня очень ровно шли с ребятами», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) выиграл спринт с идеальной стрельбой. Второе место занял Александр Логинов (Тюменская область). На его счету одна осечка и отставание 24,6 секунды. Тройку призёров замкнул Антон Бабиков (Республика Башкортостан), который провёл идеальную стрельбу, но ходом проиграл 34,9 секунды.