Дочка Латыпова сделала подарок отцу после его победы в спринте на этапе КМ в Уфе

Российский биатлонист, трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Уфе подбежал к своей семье, находившейся на стадионе. Спортсмен взял на руки младшую дочку, а она вручила ему рисунок, на котором было написано слово «папа».

«Ух ты, сама написала? Круто!» — сказал Латыпов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Эдуард и Дарья Латыповы сыграли свадьбу в 2018 году. Через год, 24 июля, у пары родился первый ребёнок —дочь Виктория. Вторая дочь Латыповых Арина появилась на свет в августе прошлого года. Крёстными родителями младшей дочери стали биатлонисты Максим Цветков и Любовь Калинина.

Эдуард Латыпов стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте Кубка России по итогам сезона-2023/2024.