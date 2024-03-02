Шевнина: даже если Йоханнес Бё выиграет ещё много всего, я не буду считать его величайшим

Российская биатлонистка Полина Шевнина заявила, что никогда не сможет назвать норвежца Йоханнеса Бё величайшим биатлонистом в истории.

«За Кубком мира я не сильно слежу, смотрю отдельные гонки, но не очень пристально. Знаю, что Йоханнес Бё стал 20-кратным чемпионом мира, но для меня всё равно Мартен Фуркад остаётся лучшим. Мне просто больше подходит философия жизни Мартена Фуркада, а не Йоханнеса Бё. Даже если он выиграет ещё много всего, я не буду считать его величайшим. Он великий спортсмен, но не величайший, как Мартен Фуркад.

Я никогда не бегала на Кубке мира и не знаю, смогла бы там составить сейчас конкуренцию. Там такой уровень, что я не задумывалась. У них отношение к гонкам не такое, как у нас. Они не зациклены на победе, для них это больше как шоу и праздник. Они более расслаблены, поэтому им это помогает. У нас менталитет другой. Мы заточены на пахоту и работу. Для меня нет разницы, на какой я старт выхожу, Спартакиада это или Кубок России. Я выхожу показать максимальный результат, на который способна», — приводит слова Шевниной Metaratings.