«В такую погоду просто нельзя мазать». Логинов — о серебре в спринте в финале Кубка России

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов прокомментировал завоевание серебра в спринте в рамках финального этапа Кубка России.

Биатлон. Кубок России, пятый этап, Уфа. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов — 24.08,4 (0 промахов).

2. Александр Логинов — отставание 24,6 секунды (1).

3. Антон Бабиков +34,9 (0).

«Отыграл 26 секунд у Бабикова? Я уверен, что у него неидеальная готовность сейчас. Я знаю, на что он способен на финишном круге и в принципе в гонке. Я работал по своим силам, старался не форсировать на первом круге.

Обидный, конечно, последний выстрел. В такую погоду просто нельзя мазать. После индивидуальной гонки у меня была серьёзная проблема с диоптром – полностью его поменял, потому что не крутились поправки. Сейчас эту ситуацию изменили – и даже один промах нельзя на лёжке оставлять», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».