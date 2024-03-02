Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«В такую погоду просто нельзя мазать». Логинов — о серебре в спринте в финале Кубка России

«В такую погоду просто нельзя мазать». Логинов — о серебре в спринте в финале Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов прокомментировал завоевание серебра в спринте в рамках финального этапа Кубка России.

Биатлон. Кубок России, пятый этап, Уфа. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов — 24.08,4 (0 промахов).
2. Александр Логинов — отставание 24,6 секунды (1).
3. Антон Бабиков +34,9 (0).

«Отыграл 26 секунд у Бабикова? Я уверен, что у него неидеальная готовность сейчас. Я знаю, на что он способен на финишном круге и в принципе в гонке. Я работал по своим силам, старался не форсировать на первом круге.

Обидный, конечно, последний выстрел. В такую погоду просто нельзя мазать. После индивидуальной гонки у меня была серьёзная проблема с диоптром – полностью его поменял, потому что не крутились поправки. Сейчас эту ситуацию изменили – и даже один промах нельзя на лёжке оставлять», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Кубок мира по биатлону — 2023/2024, масс-старт. В дождь промазали все фавориты! LIVE
Live
Кубок мира по биатлону — 2023/2024, масс-старт. В дождь промазали все фавориты! LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android