Лена Хекки выиграла масс-старт на 7-м этапе Кубка мира, одолев француженок

В Хольменколлене (Норвегия) прошёл женский масс-старт на 12,5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Его победительницей стала швейцарка Лена Хекки-Гросс (она является супругой сына знаменитого Рико Гросса). Второй к финишу пришла шестикратная чемпионка мира француженка Жулия Симон. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Франции — Лу Жанмонно.

Биатлон. Кубок мира, седьмой этап, Хольменколлен. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) — 35.46,3 (2 промаха).

2. Жулия Симон (Франция) — отставание 16,8 секунды (4).

3. Лу Жанмонно (Франция) +22,3 (3).

4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +23,3 (3).

5. Лиза Виттоцци (Италия) +24,7 (3).

6. Юни Арнеклейв (Норвегия) +41,8 (4).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.