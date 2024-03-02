Лена Хекки выиграла масс-старт на 7-м этапе Кубка мира, одолев француженок

В Хольменколлене (Норвегия) прошёл женский масс-старт на 12,5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Его победительницей стала швейцарка Лена Хекки-Гросс (она является супругой сына знаменитого Рико Гросса). Второй к финишу пришла шестикратная чемпионка мира француженка Жулия Симон. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Франции — Лу Жанмонно.
Биатлон. Кубок мира, седьмой этап, Хольменколлен. Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) — 35.46,3 (2 промаха).
2. Жулия Симон (Франция) — отставание 16,8 секунды (4).
3. Лу Жанмонно (Франция) +22,3 (3).
4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +23,3 (3).
5. Лиза Виттоцци (Италия) +24,7 (3).
6. Юни Арнеклейв (Норвегия) +41,8 (4).
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
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