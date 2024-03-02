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Легрейд выиграл масс-старт в Хольменколлене, Долль — второй, Йоханнес Бё — 14-й

Легрейд выиграл масс-старт в Хольменколлене, Долль — второй, Йоханнес Бё — 14-й
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Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд выиграл масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Спортсмен прошёл дистанцию, допустив только одну ошибку на огневом рубеже, и выиграл второе золото подряд: вчера, 1 марта, он стал победителем в индивидуальной гонке.

Вторым стал чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр из Германии Бенедикт Долль, который с двумя промахами проиграл норвежцу на финише 6,4 секунды. Замкнул тройку лидеров швед Йеспер Нелин, олимпийский чемпион и чемпион мира: он уступил Легрейду 9,9 секунды с одним промахом.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 7, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 15 км Масс-старт
02 марта 2024, суббота. 17:20 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
37:52.0
2
Бенедикт Долль
Германия
+6.4
3
Йеспер Нелин
Швеция
+9.9

Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира, пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё стал в гонке только 14-м: спортсмен допустил шесть промахов и проиграл Легрейду 1 минуту и 5 секунд.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап, Хольменколлен
Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Стурла Холм Лейгрейд (Норвегия) — 37:52,0 (один промах).
2. Бенедикт Долль (Германия) — отставание 6,4 секунды (2).
3. Йеспер Нелин (Швеция) + 9,9 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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