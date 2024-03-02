Легрейд прокомментировал свою вторую подряд победу на этапе КМ в Хольменколлене

Норвежский биатлонист Стурла Холм Лейгред, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира, прокомментировал свою вторую подряд победу на седьмом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). В пятницу спортсмен выиграл индивидуальную гонку, а сегодня стал лучшим в масс-старте.

«Сегодня я промахнулся первым же выстрелом и подумал: «Вчера я закрыл 20 из 20 мишеней, так что это неважно». Просто сохранял спокойствие и выполнял свою работу. Я видел, что Тарьей Бё лидирует, он мог добиться победы, потому что заслуживал её. Но когда я увидел его ошибки на последнем огневом рубеже, подумал, что если он не справится, то смогу я.

Было потрясающе отпраздновать победу на стадионе, с семьёй и друзьями. Это было невероятно!» — приводит слова спортсмена пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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